Mostečanky dokázaly Maďarkám nastřílet 41 branek a stejně to na postup nestačilo. V závěrečných vteřinách duelu se do vzduchu zavěsila Helembaiová a rozhodla o těsné výhře Maďarek 42:41 (25:21). Černí andělé, jak se Mostečankám přezdívá, ale v zápase dokázali vygumovat i osmibrankové manko. Parádní počin v evropském měření sil, když navíc ve druhém dějství utekli na rozdíl tři gólů. Neudrželi ho… Zlomené Maďarky se dokázaly zase zvednout i díky snajperce Lakatošové, autorce dvanácti tref.

„Bohužel nám nevyšel začátek zápasu, kdy nefungovala obrana podle našich představ a Maďarky to trestaly. Druhý poločas byl o poznání lepší, dokázaly jsme odskočit na rozdíl tří branek, ale štěstí se ke konci přiklonilo na stranu Vácu,“ smutnila vysoká mostecká spojka Veronika Andrýsková.

V hale bez diváků, už v poločase padlo branek, jako jindy za celé střetnutí. Domácí kouč Jiří Tancoš jen nevěřícně kroutil hlavou.

„Ještě nikdy jsem nezažil, aby tým nastřílel soupeři 41 branek a nevyhrál. Vítězí ale ten, komu se podaří dát víc branek, a to bohužel v dnešním zápase byl náš soupeř. Je to velká škoda a mrzí nás to, po celé utkání se nám dařilo ubránit soupeře v zóně 6:0. Škoda, že se nám nepovedlo udržet vedení ve druhém poločase, Vác vyrovnal a začínalo se znovu,“ mrzelo Tancoše.

Baník Most - Váci NKSE 41:42 (21:25)

Nejvíce branek: Šustková 9, Cholevová 6, Kostelná 5 - Lakatosová 12, Kácsorová a Hámoriová po 6.