Nikdy jsem házenou nehrál, ale představa, že bych na hřišti stál proti takovým „basketbalistkám“ mě děsila. I to je Liga mistrů. Vrcholné představení toho, co můžete nejlepšího v evropské házené vidět. Po třech letech se do nablýskané soutěže vrací i Most. Zatímco v roce 2019 hráli Černí andělé v Lize mistrů šest zápasů se třemi soupeři, letos je čeká zápasů 14 se sedmi soupeři. To je neskutečná porce, když k tomu přidáte více jak dvě desítky mačů v domácí soutěži.

Fanoušci jsou u vytržení, hodně se těší. Most ale musí rozhodně posílit, pokud plánuje v prestižní soutěži uhrávat body a neodejít s nulou. V domácí soutěži může dát šanci šikovným dorostenkám, které se pomalu zapracovávají do A týmu, ale na evropské scéně by to nestačilo. Viděl bych to osobně na možná pět nových hráček, oznámená je zatím polská pivotka Daria Somionka. Bodly by i služby zkušené Ivety Korešové, která za Most odehrála poslední sezonu, ale kvůli malému synkovi jí to táhne domů do Písku a na severu Čech pokračovat nebude. Přihláška do Ligy mistrů mezi mistrovský Kristiansand či bundesligový Bietigheim asi udělá Černým andělům pořádné vrásky.

