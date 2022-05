Mostecká házenkářka Dominika Müllnerová má českých titulů z nejvyšší soutěže devět. Když jsme se jí na to zeptali, tak ulepená od šampusu a oslavných konfet řekla: „Užívám si to pořád stejně, jako by to bylo poprvé. Tohle se prostě neomrzí.“ Špičkoví sportovci to prostě vnímají jinak než lidé, kteří jim celou sezonu tleskají z hlediště. Mosteckou házenou sleduji už třináct let. Začal jsem jako novinář v době, kdy se holky praly v první lize a staré mostecké hale. Pak jsem si užil fanouškovský zájezd na baráž v roce 2010 do Jindřichova Hradce, kde se Most stal interligovým a od té doby jsem tomu propadl. Hodně tomu pomohlo i prostředí klubu, kde jsem za celou dobu nenarazil na žádnou „hvězdu“, i když jich je v Mostě hromada. Vždy jsem dostal rozhovor, nikdy odmítnutí. Ale zpět k Müllnerové. Nedávno jsem ji požádal o pár vět k finále play off a zeptal se, zda bude hrát i v další sezoně. Nadšeně napsala, že ano. Osobně jsem měl radost. Trošku jsem ji totiž začal brát jako měřítko svých házenkářských návštěv v mostecké sportovní hale. Ve třiceti letech by možná mohla mít myšlenky na rodinu, klidnější život bez modřin z rychlých míčů, ale to zatím evidentně nehrozí. A mě osobně těší, že můžu u tohoto příběhu být. Tak snad to Müllnerová zaokrouhlí na deset českých titulů! Přeji jí to, stále je jednou z nejlepších mosteckých házenkářek!