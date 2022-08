Závod mužů nabídl dramatickou podívanou, kterou musela rozhodnout až běžecká část. Po 3,8 km plavání v jezeře Matylda totiž do depa vbíhali společně David Jílek s Janem Oppolzerem. Během 180km cyklistiky se nejprve přetahovali o první místo. Na rychlé trati vedoucí po hlavní silnici směrem na Chomutov se ale přece jen nakonec podařilo Oppolzerovi vypracovat mírný náskok. „Stálo mě to poměrně hodně sil a když jsem pak viděl, jak je ten odstup mezi námi malý, přišlo mi to skoro zbytečné,“ popsal Oppolzer. „Na běhu jsem pak nebyl tak unavený, jak jsem očekával, takže se mi podařilo zvítězit. Jsem moc spokojený s výkonem i se závodem, který byl velmi dobře zorganizovaný,“ dodal Oppolzer, který si připsal nejrychlejší běžecký čas dne a zvítězil v celkovém čase 8:34:06.

Na druhé místo se v maratonu posunul Jan Kundrát, který na vítěze ztratil přibližně 27 minut. Třetí místo patří Jiřímu Kaplanovi.

V závodě žen sledovali diváci jasnou záležitost. Už od plavecké části byla ve vedení Renáta Benčová, která si pak připsala nejrychlejší čas také na kole. A v běhu už své vedení bezpečně kontrolovala a zvítězila v čase 10:31:06. Druhé místo obsadila se ztrátou 16 minut Slovenka Zora Kohoutková, třetí příčka patří Julii Sandře Stolarčíkové.

Dlouhý triatlon v Mostě.Zdroj: Česká triatlonová asociace

„Dnes to bylo parádní. Diváci podporovali a fandili, závod byl perfektně zorganizovaný a všichni jeli férově bez draftu. Plavání bylo krásné, akorát po otočce bylo trochu nepříjemné, že svítilo sluníčko do očí. Cyklistika byla rychlá a perfektně značená, takže to jelo perfektně. Jenom u běhu bych byla raději, kdyby se běželo méně než deset okruhů,“ smála se Benčová v cíli.

V Mostě se závodilo také na střední trati, na které byli nejrychlejší Pavel Hradil s Helenou Kotopulu. Výsledky z tohoto závodu se ovšem nepočítají do Českého poháru v dlouhém triatlonu. V původním kalendáři Českého poháru nefiguroval ani Triatlon Most LONG. Do termínové listiny byl zařazen až v průběhu sezony jako náhrada za piešťanský závod SLOVAKMAN 226, který se v letošním roce neuskuteční kvůli složité dopravní situaci ve městě.

Český pohár v dlouhém triatlonu zakončí 27. srpna PILMAN Triatlon.

Triatlon Most (LONG), 14. srpna 2022

Muži: 1. Jan Oppolzer 8:34:06, 2. Jan Kundrát 9:01:24, 3. Jiří Kaplan 9:06:23

Ženy: 1. Renáta Benčová 10:31:06, 2. Zora Kohoutková 10:47:39, 3. Julie Sandra Stolarčíková 11:16:5

Michal Včeliš