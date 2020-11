Ani koronavirová pandemie nezastaví další ročník Velké charitativní aukce, kterou pořádá futsalový klub FC Lokomotif Ústí nad Labem v rámci projektu Góly pro děti.

Plyšákománie 2019 na Lokomotif Cupu 2019 | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Dražba probíhá online od 1. do 10. listopadu na Facebooku v události Velká charitativní aukce. Je zde fotka každého draženého předmětu s vyvolávací cenou, do komentářů pak mohou uživatelé přihazovat vždy minimálně o padesát korun větší částku, než je nejvyšší nabídka. Konec aukce je 10. listopadu ve 20 hodin,“ zveřejnil pravidla aukce předseda FC Lokomotif Ústí n. L. Pavel Přibyl. „Poté přes zprávu oslovíme vítěze u všech předmětů a sdělíme jim, jak proběhne platba. Pokud nám platba přijde do 7 dnů, domluvíme se na předání, které může proběhnout osobně v Ústí nad Labem nebo poštou. V takovém případě ale přidáváme k ceně 140 Kč. Pokud nám platba nepřijde do 7 dnů, oslovíme druhého v pořadí,“ doplnil informace, jak se budou předávat výhry.