Již tuto sobotu, 28. září, se na Autodromu Most koná jeden z největších svátků pro milovníky klasických automobilů – The Most CLASSIC 2024. Letos své vozy zaregistrovalo již přes 500 majitelů, kteří je předvedou nejen na výstavní ploše, ale mnohé z nich i v akci na závodní dráze a polygonu. Mezi nimi bude zářit opravdový klenot – Lamborghini Miura P400 (1968) ze sbírky Jiřího Sudíka.

Design automobilu, který je považován za jedno z nejkrásnějších aut všech dob, je připisován geniálnímu Marcello Gandinimu. Ten mimo jiné navrhl také Lamborghini Countach, Lancia Stratos, Bugatti EB 110, ale i truck Renault Magnum. „Auto je z Itálie, koupeno v roce 2001 v Modeně. Vystaveno bylo pouze jednou, a to na Legendách v roce 2017. V celém východním bloku je jen tato Miura,“ říká Josef Sudík, majitel Autogalerie JM v Průhonicích. Auto s výrobním číslem 3559 je 212. vyrobeným kusem. „Zajímavostí je, že 214. vyrobeným kusem, a tedy o dvě místa za ní na výrobní lince, byla Miura, která hrála v původním ikonickém filmu Italian Job,“ dodává Sudík, který na The Most CLASSIC přiveze také Jaguar D-Type a Ford Galaxie.

Automobilový festival plný zážitků

The Most CLASSIC 2024 je mnohem víc než běžná výstava nebo sraz veteránů. Majitelé historických vozů mají příležitost aktivně se zapojit do programu a projet se po legendárním mosteckém okruhu. Na programu jsou také soutěžní jízdy pravidelnosti na polygonu, kde se oceňuje především přesnost než rychlost. Na nejlepší účastníky pak čekají originální trofeje.

Součástí programu je také soutěž elegance a k vidění budou některé vzácné závodní speciály a unikáty, jako třeba závodní vůz Jawa 750 nebo Alfa Romeo 8C 2300 z roku 1931. „Naše Alfa je raritní vůz. Jde o provedení Monza, ale na delším podvozku Le Mans. Číslo podvozku končí číslicí 14 a je dohledatelné v originálních záznamech továrny Alfa Romeo. Vůz si původně objednal Enzo Ferrari v době, kdy provozoval svoji závodní stáj s těmito vozy. Vozy Ferrari v té době ještě neexistovaly, proto je na voze i znak Ferrari,“ říká Radek Šrubař ze společnosti Samohýl Motor Veterán, která vůz na The Most CLASSIC zapůjčila.

Samostatnou expozici bude mít na The Most CLASSIC i Škoda Auto, která vystaví čtyři generace Octavie RS, Fabii RS Rally 2 a také legendární Škodu 200 RS.

Sraz motocyklů Jawa a automobilových klubů

The Most CLASSIC přivítá také automobilové kluby, mezi nimiž nebudou chybět Ferrari Classiche Scuderia S.F. Praha, Porsche Classic Club a další. Novinkou letošního ročníku je sraz motocyklů Jawa, který zaujme fanoušky české motocyklové historie. Josef Zajíček, majitel Autodromu Most a zakladatel vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express, na festivalu slavnostně odhalí trasu závodu a další novinky pro rok 2025.

Festival pro celou rodinu

The Most CLASSIC 2024 nabízí zábavu pro všechny generace. Kromě automobilových lahůdek se můžete těšit na doprovodný program zahrnující výstavy měřítkových modelů, přednášky a rozhovory. Návštěvníci budou mít možnost na polygonu otestovat i nové modely Škoda Enyaq Coupe RS, Kodiaq, Superb a Octavia RS. Samozřejmě nebude chybět ani program pro děti, které si mohou užít zábavu i v Bagrparku. Vstup na festival je pro diváky zdarma, takže neváhejte a přijďte se podívat na legendární vozy, závodní jízdy a obdivovat krásu automobilů minulého století.

Radek Laube, Václav Veverka