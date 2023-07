Most s prvním víkendovým dnem zažil další bláznivou superbikovou show, kdy si s jezdci pohrálo počasí. Češi zatím nemají co slavit. Nebo ano?

Superbiky v Mostě: Jonathan Rea zvítězil na sedmý pokus. | Foto: Dominik Síbr

V prvních dvou ročnících WorldSBK se vítězství Kawasaki v Mostě vyhýbalo a ani letošní sezóna se dosud nevyvíjela podle představ. Ale právě v Mostě to Jonathanu Reovi konečně vyšlo a získal své první vítězství v celé sezóně. Druhý v sobotním závodě dojel Toprak Razgatlioglu na Yamaze a třetí příčku obsadil Danilo Petrucci na Ducati. Závod vůbec nevyšel dosud suverénně vedoucímu Alvaro Bautistovi. Lídr šampionátu propásl příležitost vytvořit nový absolutní rekord v počtu vítězství v sezóně (18), když skončil na 12. místě. Kvůli penalizaci v Tissot Superpole startoval ze 14. místa na startovním roštu a začal na mokrých pneumatikách, než zajel do boxů pro slicky.

Strategie výměny pneumatik bohužel stála lepší umístění i domácího Olivera Königa. Chvíli byl i čtrnáctý, ale kvůli mechanickému problému nešlo v boxech vyměnit přední kolo, ztratil více než půl minuty a nakonec skončil dvacátý. „Závod jsem odstartoval dobře a byly tam i chvíle kdy jsem se smál do helmy, jako když jsem předjížděl Lowese, nebo dojížděl Topraka. Trať, ale začala rychle osychat, tak jsme se rozhodli zajet do boxu, kde nastal problém s výměnou předního kola. Ztratil jsem hodně času a zbytek závodu jsem už spíš odkroužil pro diváky. Vyzkoušel jsem si ale pár věcí a doufám, že jsem si smůlu vybral a zítra to už bude lepší a dojedu pro první body,“ věří Oliver. V neděli jsou na programu od 11 hodin Superpole race a od 14 hodin druhý závod superbiků.

Most k bodům! Na Königa čeká v šampionátu superbiků důležitý domácí závod

Ani v supersportech se situace nevyvíjela podle představ. V první zatáčce se hned po startu strhla pořádná mela. Jezdci zanesli na trať štěrk, na který doplatil pak Lucas Mathias. Po pádu začal z jeho Kawasaki unikat benzín a závod musel být přerušen. Po druhém startu šel suverénně do vedení Nicolo Bulega na Ducati a vedení udržel až do konce závodu. Připsal si tak letošní deváté vítězství a jde tak naprosto neochvějně za titulem mistra světa. Ondřej Vostatek, který startoval na divokou kartu skončil v sobotním závodě na 20. místě a má tak motivaci v neděli dokázat, že do třídy WorldSSP patří.

V nejnižší kubatuře SSP300 drželi palce čeští fanoušci Petru Svobodovi, který slibně rozjetou sezónu zatím úspěšně směřuje k titulu mistra světa. Během závodu začalo pršet a jezdci museli do boxů. Někteří se to však rozhodli risknout a slabý déšť překonali na slicích. Mezi nimi Lenox Lehmann. Německý jezdec postoupil z 22. místa na startovním roštu a vybojoval senzační vítězství. Svoboda se nevyhnul pádu, ale i přesto dokázal vybojovat skvělé 6. místo, což mu nakonec vyneslo postup celkovou na druhou příčku šampionátu.

Ani dvě přeháňky však nezkazily náladu fanouškům, kteří vytvořili fantastickou atmosféru, jak na diváckém svahu, tak i v paddocku. Po celý den zde pro fanoušky probíhala Paddock Show a nejrůznější setkání s jezdci, které jsou pro mistrovství světa superbiků charakteristické. V neděli na diváky čekají vedle druhého závodu každé kategorie i závod superpole race.