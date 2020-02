V medailovém hodnocení krajů skončili atleti Ústeckého kraje na děleném devátém až desátém místě se stejnou bilancí jako Vysočina. Na čele jsou kraje, kde jsou atletické haly v Praze, Jablonci a Ostravě.

První den byl báječný. Do Ústeckého kraje mířily dva tituly mistrů ČR, bronzová medaile a dalších sedm umístění do desítky. Petra Helebrantová (Elna Počerady) potvrdila roli favoritky na trati 3000 metrů dorostenek. Radovala se již ze čtvrtého mistrovského titulu v mládežnických kategoriích. Martin Veselý (USK Ústí) trefil náramně závěrečný pokus v trojskoku juniorů na 14,79 metru a posunul se ze čtvrtého místa ke zlatému úspěchu. Koulař Marek Štrympl (USK Ústí) si vylepšil osobní rekord na 15,88 metru a bral bronzovou medaili v soutěži dorostenců.

Smůlu měl sprinter Armin Ntemo (USK Ústí), když běžel šedesátku podruhé v kariéře pod sedm vteřin, do finále juniorů ale z důvodu zranění nenastoupil. Osobní rekordy chomutovských běžkyň Libuše Křížové a Lýdie Moskvitinové (obě VTŽ Chomutov) stačily na první desítku. Kamila Frontzová (AK Bílina) se vrátila po nemoci a třikrát skončila těsně za branami finále.

Druhý den přinesl do krajské sbírky čtvrtou medaili a tři čtvrtá místa. Petra Helebrantová bojovala na patnáctistovce o druhý titul, nakonec se musela sklonit před suverénní Pavlou Štodkovou a z šampionátu veze dvě medaile. V nedělním programu se na paty krajských atletů přilepila smůla, byla z toho tři čtvrtá místa. Nikola Bisová (USK Ústí) zaběhla ve finále běhu na 400 metrů skvělý čas 57,10 vteřiny a vymazala čtyřicet let starý absolutní rekord Mileny Matějkovičové. Na medaili ji chyběly necelé dvě desetiny vteřiny. Těsně za bronzovým stupínkem doběhli také půlkaři Jiří Janeček (USK Ústí) a Zuzana Porubčanová (Elna Počerady). Pro Janečka to byl nový osobní rekord, Porubčanová mohla být se svým vystoupením po zranění spokojená.

Pěkné šesté místo získala dorostenka Magdalena Řeháková (USK Ústí) v trojskoku, štafeta dorostenek USK Ústí vylepšila krajský rekord žen, který držela sestava Spartaku Ústí z roku 2002. Tomáš Majer (USK Ústí) bral osmé místo na dvoustovce časem 22,82 vteřiny. Dvanáctá místa získali shodně Vítězslav Schüssmann (AK Bílina) ve skoku o tyči za 3,73 metru a Patrik Ďurčo (AK Most) v trojskoku výkonem 12,41 metru.