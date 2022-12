Po prvním vyhraném 21:10 ale v dalších dvou soupeřce podlehla 16:21, 14:21 a připsala si tak 550 bodů. Na světovém žebříčku jí tedy patřilo 194. místo, což v celkovém součtu znamená posun již o 393 míst vzhůru. Na světovém žebříčku dvouhry žen se aktuálně pohybuje 1166 hráček. Společně s Veronikou Brožkovcovou nastoupily také do čtyřhry turnaje International Series, po setech 14:21, 12:21 ale podlehly domácím Sofii Claudio s Cristinou Perez (Mexiko). Ve čtyřhře jim do první dvoustovky již také mnoho míst nezbývá. Před odletem do Salvadoru, kde na obě hráčky čekal další turnaj International Series se přesunuly do Cancúnu. Kromě koupání ve vodách Karibiku nechyběl ani výlet na bájné místo Mayské říše Chichen Itza.

