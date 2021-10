Holanová se po osmi letech vrací do reprezentace. Naposledy běhala v českém dresu v prosinci 2013. Teď si jí trenér národního výběru Jan Bašný pozval na kvalifikaci o Euro 2022, kde Češky čeká Chorvatsko a superfavorit z Francie, poslední olympijský vítěz.

„Volal mi trenér Bašný jestli bych to zvládla, i kvůli malému, protože začal chodit do první třídy. Takže jsme to doma řešili hlavně s ohledem právě na syna. Nakonec jsem souhlasila, jsem ráda, kdo by také nebyl rád za pozvánku do reprezentace. Těším se na první sraz,“ usmívá se blonďatá pivotka Černých andělů.

Holanová před lety prožila několik operací namáhaného ramene. Stačilo si špatně lehnout a rameno se vykloubilo, jak bylo „vyházené“. Plánovala se svým oblíbeným sportem seknout, jenže její nejbližší ji přemluvili, aby to nedělala a absolvovala další operaci. Poslechla, kousla se, a dokázala překročit vlastní stín. Dnes patří k nejlepším pivotkám v republice. Bije se o góly na pozici, kde to sakra bolí. A pro štěstí klepe na zuby.

„Právě rameno byl asi i trošku důvod proč jsem nebyla zvaná do reprezentace. Protože skoro nebyla sezona, kterou bych odehrála zdravá. Ale tohle už je snad třetí sezona, kdy jsem zcela zdravá, musím to zaklepat rameno drží a také se cítím dobře. Reprezentační kádr se trošku obměnil od doby, co jsem tam byla naposledy. Zůstala tam Petra Maňáková (spoluhráčka z Mostu), ale těším se také na bývalé spoluhráčky jako Markéta Jeřábková, Domča Zachová a také na nové holky. Bude to změna, trošku si odpočineme od klubu,“ dodává Holanová.