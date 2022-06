"Nejednalo se jen o turnaj mužů a žen, ale také dětí. Patnáctý ročník turnaje byl odlišný oproti ostatním a to v tom, že poprvé byl nadační, kdy po celou dobu turnaje se vybíraly peníze na nemocného Pavla Chloubu," řekl za organizátora z HK Baník Most Hynek Škarda.

Turnaj mužů ovládla reprezentace U18, kde ve finále porazila tým Bambusáků. Turnaj žen ovládl tým Promilek, které ve finále vyhrály nad týmem Mikyšek. Dětský turnaj v kategorii mladších žáků opanoval tým HK Baník Most, který ve finále přemohl tým DHK Baník Most II. V kategorii starších žáků vyhrál tým z Loun, který vyhrál finále nad DHK Baník Most.

"Z reakcí z řad fanoušků, hráčů, ale i dalších lidí, v tradici plážové házené budeme pokračovat. I další rok bychom chtěli turnaj mít nadační, kdy pomůžeme nemocnému sportovci. Každý rok se budeme chtít stále a stále zlepšovat," doplnil Škarda.

