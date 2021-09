Osminásobné české mistryně hlásí návrat do boje. Mostecké házenkářky v sobotu odstartují novou sezonu. Od 17.30 hodin doma přivítají nováčka MOL Ligy z polského Chorzóva. Pro Most to má být přelomová sezona. Hlavně pro fanoušky, kteří budou mít možnost se svým klubem více žít a zažít.

Tatiana Šutranová. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Pro nás je to strašně důležitá sezona. Možná ta nejdůležitější v historii klubu. Jsme dobře vnímáni veřejností, novináři a toto vnímání potřebujeme ještě více dostat k divákům, partnerům klubu a k tomu chceme využít tuto sezonu. Dostali jsme se i do nejvyšší klubové společnost jako je Liga mistrů a my bychom se tam rádi udrželi. Letošní sezona je tak o tom – udělat co největší návštěvnosti, vyprodávat naší mosteckou halu a snažit se vyprodat chomutovský stadion na evropské poháry. Chceme prostě povědomí o naší házené v českých podmínkách zvednout,“ řekl mostecký manažer Rudolf Jung.