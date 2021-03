„Ráno před zápasem jsem se cítil výborně, plný sil a energie. Čím víc se zápas blížil, tím mi bylo lépe. Padl gong a první kolo, vše klapalo jak mělo, fyzičku na výborné úrovni, tvořil jsem zápas, držel střed ringu a téměř neinkasoval. Po prvním kole dle verdiktu trenérů mělo být kolo pro mě. Plán byl být opatrný a pokračovat stejně tak i ve druhém kole,“ popisuje Petr Pastýřík. Jenže pak přišel nepříjemný zlom!

„Po asi druhé výměně úderů na začátku druhého kola najednou přilétl úder na pravou stranu oka, kdy nešťastně palec udeřil do mého oka a já chvíli neviděl. Na toto rozhodčí zápas odpočítal a následně ukončil. Pro mě výborná zkušenost a nešťastná událost a zároveň poučení do budoucna. Myslím, že jméno Pastýřík ještě bude v budoucnu slyšet nejen v silovém světě,“ poukázal strongman, že se návratu do ringu nebrání.

„Poděkovat bych chtěl sponzorům, kteří mi moc pomohli a to jsou Profimass, Triko4all, Can-eco, Mosastav a Markéta Šafářová. Trenérovi Pavlovi Girgovi a mé nejúžasnější, která to vše podstoupila se mnou a kdybych řekl, že zítra budu boxovat znova, bude tu pořád se mnou,“ nezapomněl Pastýřík na přítelkyni Renatu.