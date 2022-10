Petr Pastýřík nastoupil v kategorii Muži open trojboj, kdy výkony 290 kg na dřep, 190 kg na benchpress a 285 kg na mrtvý tah ukořistil první místo ve své kategorii. „Nutno podotknout, že tohoto se z velké části podařilo z důvodu přísnosti rozhodčí, kdy spousty závodníkům nebyl uznán základní pokus na dřepu z důvodu nízké hloubky, ovšem pravidla jsou přísná pro všechny a štěstí se říká přeje připraveným,“ komentoval to mostecký silák.

Manželé Pastýříkovi na úspěšném šampionátu v Německu.Zdroj: archiv P. Pastýříka

Pro něj pak nastal zvláštní pocit, kdy po spousty letech cítil obrovskou trému a to ve chvíli, kdy se na startovní pole postavila jeho manželka Renáta Pastýřík Severinová. Ta si svou nominaci zasloužila bezchybným výkonem v mrtvém tahu, pečlivým tréninkem pod vedením velezkušeného Michala Širůčky, předsedy Svazu silových sportů v ČR. „Ten Renátu dokázal skvěle připravit a s přehledem pozvedla 130 kg, kdy tento výkon byl dostačující na první místo. Renáta sama po závodě řekla, že první závod byl na rozkoukanou a teď se teprve uvidí, co v ní je. V listopadu ji totiž čeká mistrovství ČR v mrtvém tahu pořádaném jedním z nejlepších pořadatelů v republice a to Luďkem Kalenským,“ poukázal Petr Pastýřík. Ten dodal, že německý šampionát určitě nebyl poslední společnou akcí manželů Pastýříkových.

„Já jakožto pyšný manžel musím smeknout před svou ženou, která celý život profesionálně tancovala a nyní se pustila do silového sportu a rovnou na té nejvyšší úrovni,“ dodal strongman, který si svou ženu vzal letos v létě.

Okresní fotbal na Teplicku a Mostecku: Hraje se derby Bečov - Polerady