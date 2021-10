„Závod pořádaný výborným silovým sportovcem Braňo Golierem ve městě Bánovce nad Bebravou měl punc Evropského poháru strongman amatérů. Čekalo nás pět náročných disciplín,“ vypráví Mostečan Petr Pastýřík. S čím se musel poprat tentokrát?

„První disciplínou bylo tlakové medley, kdy musel závodník v co nejkratším čase zvednout nad hlavu 120kilovou kládu, 130kilový axel a 80 kg vážící betonový blok. Druhá disciplína byla mrtvý tah s automobilem, který byl ještě zatížen lidmi z publika. Třetí bylo tahání osmitunového kamionu do mírného kopce. To bylo hodně těžké,“ popsal Pastýřík, který pak ještě přehazoval dvaadvacetikilové pytle přes vysokou laťku, kdy startovací výška byla 4,5 metru a jako poslední disciplínu si dal takzvané Atlasovy kameny o váze 100, 125, 150 a 175 kilogramů.

„Závod byl náročný, konkurence výborná a nebýt klopýtnutí na poslední disciplíně, kdy jsem nestačil na 175 kg vážící Atlasův kámen, bylo by další vítězství doma. Takto jsem se musel spokojit s druhým místem,“ zhodnotil mostecký silák.

A jak je u něho zvykem, opět chtěl poté odpočívat, jenže… „Nějak mi ten odpočinek nevychází a to z důvodu, že 17. prosince se v Táboře koná krásný galavečer boxu, kdy jsem opět přijal pozvání a bude se jednat o mé druhé vystoupení v profesionálním ringu. Mezitím se ještě koná mistrovství ČR v mrtvém tahu, kam jsem také přihlášen,“ poukázal Pastýřík na program svých dalších dnů.