„Tento závod se konal již po několikáté a vzhledem k hojné účasti závodníků bylo jasné, že startovní pole bude nabité silnými borci ze všech koutů ČR,“ uvědomoval si před nástupem do těžké dřiny mostecký silák.

„Nastoupil jsem v kategorii Muži EQUIP do 125 kg. Na závod se mnou jel můj parťák, trenér boxu a v neposlední řadě přítel Pavel Girga a na místě závodu udělal perfektní support, který byl bohužel bez přítelkyně Renáty, která musela být v práci, ale i přes to byla na místě se mnou,“ usmívá se Petr Pastýřík.

S parťákem Pavlem Girgou.Zdroj: archiv Petra Pastýříka

Ten základním pokusem zvedl v bench pressu 230 kilogramů, druhým pokusem úspěšně zapsal 242,5 kg, což byl jeho osobní rekord. Ten se pokusil navýšit na 250 kg, ale to už se bohužel nepodařilo dotlačit a bylo to bráno jako neúspěšný pokus.

„Sečteno a podtrženo, výkon byl dostačující na prvenství v kategorii i absolutně a stal jsem se absolutním mistrem ČR mezi muži,“ popsal strongman.

„Závod byl pro mě vzhledem ke kumulující se únavě hodně náročný, ale s úspěšným koncem, za který jsem moc rád. Velké poděkování je parťákovi Pavlovi, který obětoval spousty energie na místě závodu a měl to se mnou možná ještě náročnější než já. No a nesmím zapomenout na tu nejúžasnější přítelkyni Renátu, mou budoucí ženu, která mě podporuje ve všem, co si zrovna umanu,“ uzavřel Pastýřík.