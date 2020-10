Jak hodnotíte letošní sezonu, o které jste se po jednom ze svých závodů vyjádřil jako o povedené?

Letošní sezónu bych hodnotil, co se mých výsledků týče, velice pozitivně. Téměř na každém závodě se podařilo ukořistit nějaký ten skalp v podobě umístění mezi třemi nejlepšími, což je pro mě vždy takový cíl, když někam jedu. Povedly se mezinárodní úspěchy, kterých si moc vážím a to i díky tomu, že podmínky nebyly příliš jednoduché.

Jak moc vás letos v tréninku ovlivnil koronavirus? Musel jste ho nějak speciálně upravit?

Musím říci, že téma koronavirus můj trénink téměř neovlivnil a když, tak jen v pozitivním slova smyslu. Nesnažím se na nic koukat negativně, beru si ze všeho jen to pozitivní. Takže při zavření posiloven jsem si vždy našel příjemnou alternativu a jen obměnil systém cvičení a tréninkové metody trénoval více na čerstvém vzduchu, pracoval na rychlosti na atletickém oválu, trávil čas v lese běháním a psychické relaxaci.

Nedávno jste v nadsázce říkal, že do důchodu půjdete, až uděláte v jedné sezoně mistra republiky, mistra Evropy a mistra světa. Jak daleko je v současnosti tahle meta?

Myslím, že metu, kdy v jedné sezóně budu mistr republiky, Evropy a světa bude splněna již příští rok, ale s tím sportovním důchodem to tak nevidím (smích). Jsem ještě mladý a myslím, že ve sportu je ještě spousty, čehož jsem nedokázal. Příští rok mám v plánu jako obměnu opět se vrátit do ringu a zúčastnit se nějakého boxerského zápasu.

Zdroj: archiv P. Pastýříka

Je před vámi ještě nějaký závod do konce roku? Nejistý je podle vašich slov světový pohár.

Pokud to bude jen trošku možné, čekají mě v listopadu ještě dva velké závody. Mistrovství ČR v mrtvém tahu a světový pohár v Powerliftingu v Polsku. Pokud to bude jen trochu možné, zúčastním se obou soutěží.

Jestli se nepletu, tak jste letos poprvé závodil ve vyšší váhové kategorii. Je to velký skok?

Není tomu tak, již dříve jsem v ní závodil, byl to spíš takový návrat tam, kam patřím a myslím, že dopadl dobře. Každopádně bych měl ještě zapracovat na tělesné hmotnosti, abych tam nevypadal jako trpaslík (smích).

Jaké jsou vaše cíle do nové sezony?

Priorita je šťastná rodina! Zdravíčko pro všechny její členy a co se sportu týče? Mé motto zní, nejlepší je jen jeden, tak abych to byl pokud možno, co nejvíce já.