Pavel Girga nastoupil do kategorie Mrtvý tah raw do 90 kilogramů, kde se mu druhým pokusem podařilo zapsat hezkých 255 kg a už byl jen kousek od svého osobního maxima. Girga se pak třetím pokusem snažil atakovat svůj osobní rekord a zároveň rekord této asociace v jeho kategorii, který činil 262,5 kg, ale na to bohužel nestačil. I tak bral druhé místo v kategorii a stal se novým vicemistrem ČR v mrtvém tahu.