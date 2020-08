Jak šampionát pro oba mostecké borce probíhal? Pavel Girga i přes dlouhotrvající zranění nastoupil v kategorii do 90 kilogramů, kdy se mu povedlo úspěšně zvednout a zapsat 182,5 kg, čímž si vybojoval povedené třetí místo. „Myslím si, že pokud se Pavel zvládne zotavit, tak již příští rok na něj čekají příčky nejvyšší,“ gratuloval svému parťákovi Petr Pastýřík.

Pro něj mělo holešovické mistrovství ČR sladkou příchuť! Pastýřík nastoupil v kategorii Equip muži do 125 kilogramů. Equip je powerlifting za pomoci pomocných dresů. Petr Pastýřík do této kategorie přešel z důvodu menších zranění, které již delší dobu zanedbával a proto se rozhodl pro tuto bezpečnější variantu.

Každopádně jeho výkon bral dech. Bez sebemenšího zaváhání zvládl zvednout 240 kg a vybojoval první místo ve své kategorii a zároveň první místo mezi všemi muži – absolutní vítězství.

Zdroj: archiv P. Pastýříka

„Jestli můžu za sebe poděkovat, bylo by to Pavlovi Girgovi za výborný výkon a srdíčko na správném místě, dále sponzorům a to firmám Profimass a Triko4all a v neposlední řadě a nejlepší na konec a to mé přítelkyni, protože to momentálně ona stojí z a všemi těmi úspěchy a v poslední době je ještě mnohem silnější než já,“ vyjádřil se sympaticky mostecký silák.