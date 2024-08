Čeští parkouristé v čele s šampiónem Jaroslavem Chumem předváděli své triky na Olympijském festivalu u jezera Most.

Skok a salto! Zkrátka trik za trikem. To byla exhibice parkouristů, kterou si v sobotu odpoledne v areálu Olympijského festivalu u jezera Most nenechalo ujít množství návštěvníků, aby se obdivovalo tomu, co tito borci dokáží.

Lídrem party z Jaroslav Chum Academy, která své triky sledujícím předváděla, je Jaroslav Chum, nejúspěšnější český reprezentant v parkourovém skákání, mimochodem první český vítěz parkourového Světového poháru v disciplíně Speedrun z roku 2022 a dnes jeho trojnásobný vítěz. Ze zájmu o exhibici byl nadšený.

„Mám radost, že se na nás přišlo podívat tolik lidí. Myslím, že jsme jim opravdu, jako zástupci České gymnastické federace měli co nabídnout,“ prozradil Deníku s tím, že je rád, že přišli i mladí kluci a děti, které je potřeba vést obecně k pohybu. „Samozřejmě rozumně, bezpečně a hlavně kvalitně,“ podotkl. Exhibice podle něj prý nebyla jen o tom, ukázat, co parta lidí kolem něj dokáže. „To umí dneska kde kdo, ale my ty triky umíme i dobře a hlavně bezpečně naučit,“ doplnil Chum.

Ostatně přesvědčit se o tom mohli čtyři desítky zájemců, kteří se po ukázkách zapojili do tří etapového workshopu. A šli na něj malí i velcí.

„Bylo to fakt hodně dobrý, mám chuť se parkouru věnovat závodně,“ přiznal po workshopu školák Jirka Filip, který do Mostu dorazil s rodiči z České Lípy.

close info Zdroj: Deník/Edvard Beneš zoom_in Čeští parkouristé v čele s šampiónem Jaroslavem Chumem předváděli své triky na Olympijském festivalu u jezera Most.

Šampión Jaroslav Chum se svěřil, že se ženou si v sobotu stihli projít celý areál Olympijského festivalu u jezera Most a byli z něj nadšeni.

„Byli jsme se podívat na basketu, teakwon-du, byli jsme se vykoupat v jezeře, voda byla velmi příjemná. Dokonce jsme stihli i fandit ve velkém kotli u hlavního pódia Josefu Dostálovi, když si jel pro zlatou medaili. Je to prostě paráda,“ uzavřel Jaroslav Chum.