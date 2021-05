Sladká porážka! Mostecké házenkářky sice prohrály šlágr kola v Michalovcích 18:19, ale právě rozdíl jediné branky určil, že jsou vítězkami základní části MOL ligy. Michalovce musely stahovat pětigólové manko z prvního vzájemného duelu. To se jim ale nepovedlo.

Mostecká radost. | Foto: Ilustrační foto: Dominik Síbr

Hrdinka zápasu? Brankářka Dominika Müllnerová. Opět ukázala, jak dokáže v důležitých chvilkách tým podržet. Na Slovensku to platilo do puntíku. Když bylo třeba, tak vytáhla parádní zákrok a dotáhla Most k interligovému titulu. Pro Severočešky ale mise nekončí. Jejich plánem je i zisk zlata z blížícího se play off, ve kterém už se soutěž rozdělí na českou a slovenskou část. V té české Most půjde na Porubu a Olomouc na Slavii.