Parádní výkon! Den po slavnostním zahájení Evropského olympijského festivalu mládeže ve slovinském Mariboru získala česká výprava první medaili a hned tu nejcennější! Zlato s přehledem vyhrála litvínovská atletka Jana Johanová v závodě na 3000 metrů.

Jana Johanová. | Foto: www.olympijskytym.cz

Taktika jí vychází. Jana Johanová se od začátku závodu držela v popředí a v posledním kole se utrhla od pětičlenné skupinky soupeřek a doběhla si v čase 9:30.10 pro osobní rekord a zlatou medaili. „Zkouším tuhle taktiku na všech závodech, a zatím mi to vychází. Jsem ráda, že se mi to povedlo i tady. Bylo to docela těžké,“ spokojeně si oddechla patnáctiletá litvínovská závodnice.

Jana Johanová.Zdroj: www.olympijskytym.cz)Svým výkonem se navíc posunula na třetí místo českých historických tabulek v kategorii dorostenek. Čím to je, že se jí tak náramně daří? „Změnila jsem tréninky. Jsou těžší a trénuji na delší tratě,“ prozradila Johanová, která má závod na 3000 metrů ráda i z prostého důvodu.

„Je výhoda, že to běhá míň lidí, tak mám větší šanci uspět. V tom je to dobré,“ smála se reprezentantka, jejímž vzorem je mílařka Kristiina Mäki. „Kdybychom si spolu někdy zatrénovali, bylo by to hezké, pořád ale běhám pomaleji,“ dodala skromná atletka.

Dalším velkým cílem pro Janu Johanovou je mistrovství Evropy do 20 let, které se koná od 7. srpna v Jeruzalémě. „Chci se tam dostat do finále,“ plánuje zlatá Jana.

Zdroj: olympijskytym.cz