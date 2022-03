Pojďme do hloubky celého kauzy, která vyvolala mezi futsalisty velký rozruch. „My jednoznačně odsuzujeme jakýkoliv válečný stav a přejeme si klid a mír na celém světě. Před zápasem s Českou Lípou jsme se dohodli, že se chceme soustředit pouze na samotné utkání, že nechceme kluky rozptylovat. Byli jsme dohodnutí, že Ukrajinu jednoznačně podpoříme, ale že to uděláme po utkání všichni společně,“ říká vedoucí Svarogu Tomáš Šebl.

Mareš si přesto oblékl na pravou paži pásku v barvách Ukrajiny. S pochopením se podle svých slov neshledal. „Po nesouhlasné reakci vedení klubu na mé gesto solidarity s Ukrajinou jsem se v sobotu rozhodl v Teplicích skončit,“ napsal dnes už bývalý brankář Teplic na svůj facebookový profil. Zakázal mu Svarog mít pásku na ruce? „Nebyl žádný zákaz. Jen byla dohoda, že budeme postupovat jako tým. Martin si i přes naši dohodu tu pásku vzal. Měl ji při nástupu a při závěrečné děkovačce, během zápasu měl klubovou mikinu. Vyčetli jsme mu, že si to udělal po svém, že klub chtěl Ukrajinu podpořit společně, on se s námi pohádal, urazil se a skončil,“ líčí Šebl.

„Mrzí nás to. Snažím se dělat všechny věci společně, jsme jeden tým. I když máme plno zahraničních hráčů, tak se snažíme vystupovat jednotně, protože tím utužujeme partu."

Šebl odmítá spekulace, že by klubový postoj k Ukrajině byl záporný, protože prezident Svarogu Michail Žák je běloruského původu. „S tím to vůbec nechci spojovat. Opakuji, že nikdo z klubu si nepřeje žádnou válku. To, co se děje na Ukrajině, všichni odsuzujeme. Chápu, že by se někomu hodilo nás poškodit, ale my se chceme soustředit hlavně na sport, na blížící se play off. Zároveň ale Ukrajinu podporujeme, to je jasné! Je ale lepší pomoct materiálně a finančně. A také tušíme, že si lidi budou myslet něco o alibismu, že se podporou Ukrajiny snažíme zakrýt naše pochybení s Marešem. Naše podpora jde ale od srdce.“

K situaci se vyjádřil i Žák. „Teď víme, že jsme měli být víc spontánnější. Je mimořádná situace, měli jsme Ukrajinu podpořit přímo při tom utkání s Českou Lípou. Celá ta situace je nešťastná a mrzí nás. Víte, já nejsem příznivec velkých gest a reklamy. Na Ukrajině mám část rodiny, pomáhám jí finančně. Jakékoliv války odsuzuji, všichni ve Svarogu to tak máme. Snažíme se Ukrajině pomáhat a věříme, že brzy zavládne míra a klid. Co se týče Martina Mareše, tak jsme mu vyplatili zbytek smlouvy, proběhlo to korektně.“

Během pátečního duelu s Helasem Svarog podpoří Ukrajinu charitativní sbírkou na podporu válkou postižených žen, matek a dětí, kterým se podařilo utéci z Ukrajiny a na území naší republiky požádaly o politický azyl. „Veškeré vybrané vstupné z utkání bude předáno organizaci zaštiťující právě tyto osoby,“ sdělil Tomáš Šebl.