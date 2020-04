Vyprávět by mohl mladý talent Marie Poláková, kterou trenéři navštívili v Havlíčkově Brodě, odkud pochází.

„Kromě toho, že trénuje individuálně, chodí cvičit i s rodiči, dokonce jim předcvičuje některé cviky, které má od nás předepsané. Tím se vlastně naše tréninkové metody dál rozšiřují mezi členy rodiny, potažmo další neházenkářskou obec, což je také velmi sympatické,“ řekl pro klubový web trenér Ondřej Václavek, který byl s přístupem Polákové hodně spokojený.

Vtipná situace nastala u zkušené Lucie Mikulčík, kterou by měl manžel Lukáš možná doma přivázat k topení, protože ta by nejradši trénovala pořád.

“U Suki, jak se Lucce přezdívá, není nikdy problém, že by něco vypustila, vynechala nebo neudělala trénink. Během testování, které má přesná pravidla a dlouhé pauzy, bylo jasně vidět, jak by trénink chtěla odjet bez pauzy, protože se na každý další cvik a běh těšila. Naštěstí je už jednou z nás, a tak ví, že někdy je nutné pauzy dodržet,“ popsal průběh běžeckého testu kondiční trenér Ondřej Václavek.

Sportovní přestávka pod drobnohledem trenérů mostecké házenkářky zlepšuje. Sama to přiznala Linda Jungová, která hraje na těžkém postu pivota.

„Máme sice trochu snadnější program, protože nemáme školu, ale tréninků jsme absolvovaly docela dost. Co je velká výhoda, můžeme trénovat kdykoli během dne podle počasí, chuti a času. To v běžné sezóně není dost dobře možné. Můžeme tak i nadále pracovat na svých kondičních slabinách. U mě to byla rychlost a celkově dynamika pohybu,“ popsala pro web DHK Baník Most Linda Jungová, za kterou si přijel osobně na kole trenér Jiří Tancoš.

Takhle nám to jde…

Mostecké házenkářky se v době koronavirové krize neflákají. Jsou možná prvním týmem v Česku, který na svých webových stránkách zveřejňuje osobní treninková data ze sporttesterů. Navíc stále komunikují s fanoušky prostřednictvím facebookového profilu, kde klub zveřejňuje fotky hráček, jak plní náročné tréninkové úkoly.