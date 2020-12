„Do Plzně jsme jeli s několika cíli, a to především zahrát co nejlépe v obraně a vyhrávat osobní souboje. Obojí se nám ve zhruba padesáti minutách zápasu dařilo, z tohoto pohledu z naší strany panuje spokojenost,“ uvedl po utkání trenér mosteckého týmu Jiří Tancoš.

V první půli dovolili Andělé domácím jen šest tref a v celém utkání byli suverénní. Protočili sestavu a ve druhé půli si udělali ze zápasu střelnici, když za poločas skórovali třiadvacetkrát.

„V posledních patnácti minutách jsme do hry poslali netradičně poskládanou sestavu, ve které se na postu spojky objevila Adéla Pokorná, další z mosteckých dorostenek, která svou úlohu v nejvyšší ženské soutěži velmi dobře zvládla. Mám radost z toho, jak se hráčky vzájemně dokážou motivovat a povzbuzovat, což nám může pomoci i v budoucnu, až se budou do týmu postupně dostávat i další mladé hráčky,“ uzavřel kouč Tancoš.

„Druhý poločas bavil i nás, byla to rychlá házená se spoustou střel a gólů,“ přidal Ondřej Václavek, další trenér DHK Baník Most.

Favorit domácím nedal šanci. „Bohužel se nám podařilo splnit jen zlomek toho, co jsme si stanovili. Ta herní rozpolcenost se na nás a náš výkon podepisuje a naše hra je daleko od ideálu. Doufám ale, že nás tento zápas zdravě nastartuje a že budeme příští týden daleko méně nervózní. V prvním poločase jsme byli schopni držet krok díky dobrému návratu do obrany, úspěšně jsme zachytávali rychlé protiútoky našeho soupeře. Druhý poločas vzhledem k vývoji nabídl příležitost postavit mladší hráčky, pro které to byla zkušenost,“ hodnotil střetnutí plzeňský trenér Richard Řezáč.