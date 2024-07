Olympijský festival Most - jídlo, pití, autogramiáda. | Video: Martin Vokurka

Rekord v plavání v džínách, dechberoucí triky skateboardisty Davida Luu, Jessica Jislová místo na běžkách netradičně na jógamatce, a spousta dalšího! Olympijský festival u jezera Most otevřel 26. července brány tisícům návštěvníků, mezi nimiž byli v úterý 30. června i aktivní senioři. Každý den v areálu nechybí ani slavní sportovci a olympionici. Na která stanoviště zamířili a co všechno si už stihli vyzkoušet?

Teplotu jezera Most okusili na stanovišti plavání Jan Micka a Ondřej Gemov. A zvolili k tomu nevšední outfit – závodní plavky totiž vyměnili za džínové kalhoty! V napínavém souboji o rekord v plavání motýlka na 48 metrů v tomto oděvu nakonec zvítězil trojnásobný olympionik Jan Micka. „Já jsem po všech plaveckých stránkách samozřejmě lepší než Honza Micka,” smál se Gemov. „Ale měl jsem teď měsíc off season a to se projevilo. Dostal jsem na frak a musím se spokojit s druhým místem ze dvou,” dodal.

Tradičnější rozcvičku zvolila biatlonistka Jessica Jislová, která si spolu s návštěvníky pod vedením své sestry Sáry zacvičila jógu. A dvojnásobná olympijská účastnice nebyla na Olympijském festivalu naposledy. Znovu dorazila se svými kolegy z biatlonové reprezentace, mezi kterými nechyběl Michal Krčmář, Lucie Charvátová či Jakub Štvrtecký, a společně zamířili vyzkoušet lukostřelbu.

Skvělé kousky na skateboardu už předvedli David Luu i Martin Pek, Maxim Habanec dorazí v neděli 4. srpna a pak také 11. srpna. Mistr světa ve vodním slalomu Václav Chaloupka učil mladé návštěvníky základy své disciplíny a u jezera Most nechyběl ani kanoista Vojtěch Heger. Oba navíc ve fanzóně fandili českým vodním slalomářům bojujícím na olympijské trati.

Na stanoviště atletiky zase zamířil Pavel Maslák a k lezecké stěně horolezec Radek Jaroš. A jak strávila svůj den Andrea Sestini Hlaváčková? Tenistka se toho nebála a utkala se s ambasadorkou Barborou Špotákovou na sportovišti padelu. „Je to tu skvělé, a to jsme teprve na začátku,“ radovala se úspěšná oštěpařka. „Doufám, že stihnu vyzkoušet všechny sporty. Je jich tu přes padesát, to je neuvěřitelné číslo!“

Dnem s tanečníky ze StarDance se návštěvníci protančili s Andreou Sestini Hlaváčkovou, Kateřinou Baďurovou Janků, Kateřinou Bartuněk Hrstkovou, Lukášem Bartuňkem, Evou Bartuňkovou a Šárkou Kašpárkovou. V rámci Dne s olympijskými legendami dorazili na Olympijský festival běžkyně na lyžích Květa Jeriová Pecková, sportovní střelec Jan Kůrka, sportovní gymnastka Jaroslava Šímová, zápasník v řecko-římském stylu Marek Švec, veslař Václav Vochoska, fotbalista Petr Němec i moderní pětibojař David Svoboda.

V následujících dnech se u jezera představí stříbrný kajakář z her v Londýně Vavřinec Hradilek, veslařka a olympijská vítězka Miroslava Topinková Knapková nebo lukostřelkyně a vlajkonoška české výpravy v Paříži Marie Horáčková. V průběhu celého festivalu budeme vítat i další známé osobnosti a účastníky letošních olympijských her. Sledujte Olympijský festival na sociálních sítích nebo na webu olympijskyfestival.cz, kde se dozvíte víc.

Eliška Krátká