A zazvonil zvonec… a Olympijského festivalu u jezera Most je konec. Díky Most! Oslava sportu spojená s Letními olympijskými hrami 2024 v Paříži skončila. Po sedmnácti dnech je velký svátek zdravého pohybu minulostí.

Areál u jezera Most se v průběhu jeho konání stal cílem desetitisíců příznivců sportování a olympismu z Česka i sousedního Saska. I poslední víkend Olympijského festivalu u jezera Most nabídl nabitý program. Zkrátka byla to, krasojízda až do samého konce! K vyzkoušení bylo přes 50 různých sportů a došlo i na další setkání se sportovci.

Olympijský festival si v jeho průběhu nenechal ujít ani prezident České republiky Petr Pavel, který organizaci akce velice ocenil. „Je to tady krásné. Vůbec se nedivím, že se tady vystřídalo tolik lidí. Myslím si, že jste udělali úžasnou práci nejen pro sport, ale i pro místní. Mohou ukázat, že Most není jenom televizní seriál a není to jenom černé město, jak si ho lidé v minulosti zafixovali,“ řekl při své návštěvě u jezera.

close info Zdroj: Deník/Edvard Beneš zoom_in Olympijský festival u jezera Most skončil. Přilákal 70 tisíc návštěvníků nejen z Česka.„Bylo to moc fajn, užívala jsem si to. Bylo to pro mě nové, množství setkání s lidmi v krásném prostředí,“ nechala se poslední Olympijského festivalu jeho ambasadorka Barbora Špotáková s tím, že si od jezera Most odváží spoustu nádherných zážitků.

„Bylo úžasné vidět tady, kolik sportů u nás máme a určitě to nejsou zdaleka všechny. Bylo krásné sledovat kolik lidí, dětí a rodičů se aktivně zapojilo, to bylo opravdu moc hezké a atmosféra byla opravdu suprová,“ doplnil druhý ambasador Olympijského festivalu Ondřej Synek.

Že se vše povedlo potvrdil také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. „Olympijský festival se opravdu vydařil. Nejen že udělal dobré jméno našemu kraji, který díky festivalu navštívily desetitisíce lidí z celé země i ze zahraničí, ale také ukázal, jak skvělou atmosféru umímet našim sportovcům vytvořit. A nejvíc pro mě byly spokojené děti, které si užily tábory nebo vyzkoušely desítky sportů,” řekl.

Střípky z posledního víkendu Olympijského festivalu u jezera Most

Olympijský festival u jezera Most skončil. Přilákal 70 tisíc návštěvníků nejen z Česka. | Video: Deník/Edvard D. Beneš

Atmosféru si pochvaloval také primátor města Mostu Marek Hrvol. „Našlapaný sportovní i doprovodný program každý den, řada známých sportovců a plná sportoviště. Akce předčila naše očekávání. Řadu disciplín jsem si sám osobně vyzkoušel a jsem nadšen, kolik mladých lidí a dětí tato akce přilákala. Věřím, že se nám v mnoha dětech povedlo probudit lásku ke sportu, vyzkouší si ho a zůstanou u něj,” řekl s tím, že velké poděkování míří celému organizačnímu týmu, všem dobrovolníkům a sportovním klubům, které se do této akce zapojili.