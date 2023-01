Mistr Evropy tahačů na okruzích Adam Lacko podobný časný zážitek sezony už pamatuje. „Když jsem závodil v gétéčkách, začínalo se také brzy. Ale proti truckové sezoně je to hodně časný start sezony,“ uvedl zkušený 38letý pilot.

S tratí v Abu Dhabi zkušenosti nemá, ale těší se na ni. „Nikdy jsem tam nestartoval. Vyzkoušel jsem si ji na simulátoru, tak jsem se ji snad naučil dobře. Závodění ve voze GT4 si užívám, je to krásné svezení. S Davidem a Aliyyah uděláme všechno pro co nejlepší výsledek,“ prohlásil Lacko.

Dvojnásobný evropský truckový šampion David Vršecký se po splnění svých povinností na Dakaru rád vrátí na okruh. „Gétečka jsou vždycky zábava, náš Mercedes-AMG je skvělý vůz,“ prohlásil

šéfkonstruktér Buggyry.

I ve Spojených arabských emirátech bude působit ve dvojí roli. Kromě toho, že bude závodit, se také ujme své obvyklé pozice mentora Aliyyah Koloc. „Jsem zvyklý závodit i radit Aliyyah, nebude to poprvé, co se ocitnu v této dvojroli. Je to velmi šikovná a učenlivá pilotka. Pro vytrvalostní závody je důležité, že umí jezdit konstantě rychlé časy,“ chválil svoji svěřenkyni David Vršecký.

Aliyyah Koloc chce znovu potvrdit svoji všestrannost. Vždyť do šestihodinovky vyrazí ani ne týden po svém premiérovém startu na nejtěžší soutěži světa, Rallye Dakar. „Dakar jsem si moc užila, byl to jedinečný zážitek. Ale nebylo moc času o něm přemýšlet, protože přede mnou je nyní další výzva,“ uvedla mladá závodnice.

Na rychlé přechody z terénu na okruh a naopak je už zvyklá. „Nedělá mi to žádné problémy. Stačí mi odjet v autě několik kol a jsem zase ve svém živlu. Na závod v Abu Dhabi se moc těším,“ dodala Aliyyah Koloc.

Hankook 6h Abu Dhabi je druhým dílem seriálu vytrvalostních závodů 24h Series, který odstartoval minulý víkend čtyřiadvacetihodinovkou v Dubaji. Tým Buggyra ZM Racing má v plánu startovat i v dalších podnicích této série.

Program Hankook 6h Abu Dhabi (v SEČ) – sobota 21. ledna. :

Volný trénink: 9:00 - 11:30.

Kvalifikace:13:00 – 13:55.

Závod: 16:00 – 22:00.