„Musím říct, že se příliš do minulosti nekoukám a nevzpomínám. Myslím, že na nějaké ohlédnutí přijde čas až jednou s házenou skončím. Přece jen teď to tak strašně utíká, sezona za sezonou,“ usmívá se sympatická stálice Mostu a pokračuje: „Ale shodou náhod jsem nedávno kvůli jednomu článku prohlížela staré fotky, které mám schované, abych si nějaké chvíle připomněla. Narazila jsem tam na fotografie ze sezony 2009/2010, kdy jsme postoupily do interligy. Hodně situací jsem si díky nim připomněla,“ dokresluje Müllnerová.

Co ve svém archivu zjistila? „Ta zmíněná sezona byla vlastně mojí první za ženy v Mostě a hned byla takhle úspěšná – vyhrály jsme první ligu a pak uspěly v baráži s Jindřichovým Hradcem. Protože to byla moje první sezona za ženy, tak pro mě bylo všechno takové nové. V té době v Mostě chytala Lucka Kantůrková, takže jsem si užívala každou minutu, kterou jsem mohla být na hřišti. Hodně jsem se toho od ní naučila a postupně získávala zkušenosti. Nakonec to dopadlo pěkně, byl to moc hezký rok,“ vrací se o deset let zpět Dominika Müllnerová.

Čas plynul a dnes je sedminásobnou mistryní republiky, vítězkou evropského Challenge Cupu, posbírala zlato i v tuzemském poháru, několikrát vyhrála interligu a zahrála si věhlasnou Ligu mistrů. Na holku, která spíše působí jako tichá voda, je to úchvatný výčet a také zasloužený! Zahraničí ji nezlákalo, i když šance byly. Most má v srdci, i když se narodila v Ústí nad Labem, kde s házenou začala. Už dříve novinářům řekla, že je v týmu Černých andělů naprosto spokojená. Jak se dívá na současnou nepříjemnou situaci, kdy koronavir narušil sezonu a Andělé tak přišli dost možná o další medailové úspěchy?

„Beru to tak, jak to je. Bohužel play off bylo pro letošní rok zrušeno, což je velká škoda, protože je to takové nejhezčí vyvrcholení té sezony. Play off zápasy mají skvělou atmosféru, ale nedá se nic dělat, děje se to ve více sportech. Nezbývá nic jiného než makat dál a připravit se na další sezonu, která snad bude zase klasická,“ vyhlíží lepší dny mostecká rekordmanka.