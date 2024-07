Václav Veverka dnes 15:37

Parný víkend, který lákal spíše k vodě, přinesl na mostecký autodrom divácký rekord. Jelo se tady mistrovství světa superbiků a tuhle podívanou si nenechalo ujít 58 474 fanoušků. Organizátoři spočítali, že to bylo o deset procent více nadšenců do motorek než před rokem. Pozvání přijal i český prezident Petr Pavel. Viděl zajímavé výkony a také karamboly. Jak to o víkendu na mosteckém autodromu vypadalo? Podívejte se do naší fotogalerie.