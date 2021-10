Letošní nabitá mostecká závodní sezóna se tak už pomalu uzavírá. Příští rok nicméně slibuje minimálně stejně atraktivní podniky. Vedle mistrovství světa superbiků to bude také jubilejní, již třicátý, ročník Mistrovství Evropy okruhových tahačů a řada dalších zajímavých akcí, jejichž harmonogram autodrom zveřejní v průběhu podzimu.

Během neděle v Mostě proběhla i oslava dvaceti let od startu prvního Čecha v F1. Tomáš Enge fanouškům předvedl originální monopost F1 Prost s označením AP04, s nímž v roce 2001 absolvoval tři Velké ceny. Velkou pozornost poutala i jízda historických závodních a sportovních vozů Sutnar/Krattner Memorial.

V druhém závodě se těsně nevešel do první desítky, ale dokázal, že umí držet krok s továrními týmy. „Sečteno podtrženo, někdo chce bednu a jinak je to neúspěch, ale tady je třeba zůstat nohama na zemi. Jednak soupeři patří k nejlepším pilotům cestovních vozů na světě a také mají nesrovnatelně lepší podmínky. Teď po druhém závodě už víme, že tempo, které jsme měli, bylo stejné s ostatními, kromě prvních dvou,“ zhodnotil Fulín jedenácté místo ve druhém závodě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.