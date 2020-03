Teď se Müllnerová učí vyslovovat jméno nového soupeře – koronavir. Bezpečnostní nařízení státu ohledně nepříjemné nemoci zasáhly i do házené. Víkendový Český pohár, kde měly Mostečanky políčeno na další trofej, je přeložený. Možná se vůbec ale neuskuteční.

„My jsme zatím trénovaly normálně, protože až do včerejšího dne jsme počítaly s tím, že Český pohár o víkendu odehrajeme bez diváků. Večer se ale situace změnila, kdy došlo k jeho odložení. Zároveň se může stát, že bude i sportovní hala zcela uzavřena, potom bychom asi trénovaly individuálně. Jelikož nás teď nečeká dlouho žádný zápas, tak by se jednalo spíš o kondiční tréninky,“ říká Dominika Müllnerová.

Müllnerová je ve 27 letech nejzkušenější mostecká házenkářka. Až se jednou budou mapovat dějiny ženské házené v Mostě, bude mít hlavní slovo. Současná situace ale zaskočila i ji.

„Je to nová zkušenost. Bohužel ale nepříjemná. Nejhorší je, že se situace každým dnem hodně mění a člověk vůbec neví, jaký bude další vývoj a další opatření a nařízení. Snad se to celé brzy zlepší,“ přeje si oblíbenkyně mosteckých fanoušků, která už letos s týmem oslavila zisk interligového titulu a myslí v této sezoně i na další trofeje. „Cíle zůstávají stejné. Uvidíme, jestli bude Final Four Českého poháru odloženo na nějaký pozdější termín, nebo bude úplně zrušeno. Zdraví je to nejdůležitější, jak bude sezona vypadat dál, to je v tuto chvíli nepředvídatelné,“ uzavírá zkušená házenkářka.