Před Petrem Pastýříkem, Pavlem Girgou a Josefem Peškou bylo velice nabité startovní pole se zkušenými borci, kdy startujících bylo téměř na dvě stovky rozdělených do několika váhových a věkových kategorií.

Zkušený benchař Josef Peška vybojoval druhé místo, když svým neuvěřitelným výkonem zapsal 220 kilogramů v kategorii mužů do 120 kilogramů váhy.

Jako zarputilec, který před ničím neuhne, se ukázal Pavel Girga. Ten je již delší dobu zraněný a i přes to se odhodlal soutěžit. „Za to mu fakt patří velký obdiv. V kategorii mužů do 100 kg zapsal krásných 175 kilogramů a obsadil díky velké konkurenci pro něj nepříliš šťastné sedmé místo, ale myslím si, že brzy ukáže své kvality a vrátí se na svou pomyslnou metu 200 kg,“ komentoval to jeho parťák a strongman Petr Pastýřík, který byl třetím Mostečanem na závodech.

Pastýřík v kategorii mužů do 120 kg obsadil v benchpressu neoblíbené čtvrté místo s výkonem 192,5 kg, kdy bohužel 202,5 kg na třetí místo nezvládl. Petr Pastýřík se ovšem zúčastnil i soutěže v mrtvém tahu, kdy úspěšně zapsal 280 kg a to stačilo na bronzovou medaili v kategorii mužů do 120 kg. Bohužel pro něj mu nebylo uznáno 290 kg. Přesto vládla spokojenost.

„Soutěž bych zhodnotil velice kladně a pevně věřím, že se bude ještě v budoucnu opakovat,“ přidal svůj pohled Pastýřík.