Mnohonásobný mistr České republiky ve squashi Jan Koukal se o víkendu zúčastnil v mosteckém sportovním centru Tornádo turnaje Tornádo Cup. V něm podle předpokladů nenašel přemožitele a odvezl si první místo. Koukal měl navíc v Mostě i podporu v podobě svého malého synka.

Jan Koukal (se synem) v ruce vybojoval v Mostě zlato. | Foto: Tornádo Sport Most

Špičkový český hráč narazil v Mostě na ochotné zaměstnance Tornáda a tak se o jeho špunta v době zápasů starali. Sám Jan Koukal pak zanechal hodně pozitivní dojem. „Je to moc příjemný a milý kluk. Přijel sám se svým synem, prý mají pánskou jízdu. Celou dobu se o něj staral, jen pokud měl zápas, dal nám ho ke hlídání a to jsme si my holky o něj musely říct,“ usmívá se Helena Matoušová z mosteckého Tornáda.