„Respektujeme obtížnou situaci, která kolem šíření koronaviru panuje a řídíme se všemi nařízeními jak státních institucí, tak v návaznosti i opatřeními, která připravuje Český svaz házené. Už v minulém týdnu jsme si ale v klubu vyhodnotili situaci a shodli se, že dříve než v červnu se pravděpodobně nic hrát nebude. V podstatě jsme se proto shodli, že už nyní plynule zahájíme přípravu na novou sezonu,“ vysvětlil Rudolf Jung, manažer DHK Baník Most.

A jak to mají samotné hráčky? „Všechny hráčky se totiž připravují individuálně. Většina z nich odjela do místa svého bydliště, část, jejichž cesta domů by mohla být komplikovaná, zůstala v Mostě. Vše ale probíhá individuálně, v podstatě stejným způsobem, jako letní příprava. Včetně toho, že vše je na dálku vyhodnocováno a tréninkové plány případně upravovány kondičním trenérem Ondřejem Václavkem,“ vysvětlil manažer.

Mostecké házenkářky mají v této sezoně ještě políčeno na zisk Českého poháru a rády by vybojovaly český titul. Zatím stihly ten interligový a stát se nejúspěšnějšími sportovci v anketě Mosteckého deníku za rok 2019. Vylepší nakonec ještě více tuto sezonu?