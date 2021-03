Velký návrat se stal skutečností! Nejúspěšnější česká házenkářka posledních let 31letá Iveta Korešová, bude od nové sezony oblékat dres DHK Baník Most.

Iveta Korešová v zápase proti Mostu. Teď v jeho dresu bude nastupovat. | Foto: DHK Baník Most

„Upřímně řečeno to to pro mě bylo těžké rozhodování, Německo se pro mne stalo druhým domovem. Přece jen už jsme se ale s manželem vrátili a zabydleli zpátky v Písku, takže po čase stráveném v zahraničí jsem se i kvůli rodině rozhodla pokračovat v kariéře v Česku,“ vysvětlila. Za Most už v minulosti několikrát nastoupila.