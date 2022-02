Počtvrté za mostecké áčko nastoupila jako výpomoc z dorostu Marcela Skácelová, která je Adéle Stříškové nápadně podobná. Obě jsou totiž drobné postavy, mají stejné figury, blonďaté vlasy, které když si stáhnou do culíku, tak je mají i stejně dlouhé. Zblízka samozřejmě obě dívky rozeznáte, ale z páté řady hlediště už to tak jisté není.

Levé křídlo Mostu Adéla Stříšková.Zdroj: Dominik Síbr

„To je normální, lidé si nás pletou. Dokonce i moje rodiče, ale když je to z dálky z hlediště, tak se to dá asi pochopit. Áďa je o tři centimetry menší jak já, já měřím 162 centimetrů,“ smála se po posledním zápase s Pískem Marcela Skácelová, která kmitá po pravém křídle, kdežto Stříšková brousí levou lajnu. Je mezi nimi i čtyřletý rozdíl. Zatímco jedenadvacetiletá Stříšková už má bohaté zkušenosti z elitní ligy, evropských pohárů a seniorské reprezentace, tak sedmnáctiletá Skácelová svou „dospělou“ kariéru teprve rozbíhá. A vůbec ne špatně! Za áčko Mostu debutovala v poháru s Pískem a hned se z křídla prosadila třikrát. V MOL lize pak přidala gól proti Zlínu, pět proti Slavii a naposledy opět proti Písku zase tři trefy.

„Vlastně tomu, že jsem se dostala do áčka, bohužel nahrála zranění Máji Polákový a Eki (Tereza Eksteinová), potřebovali další křídlo do hry,“ vypráví Marcela Skácelová, která do Mostu přišla z Tachova a má zde i svou sestru – dvojče. Je až s podivem, jak rychle se mezi dospělými hráčkami chytila.

„Dospělá házená je proti dorostenecké o mnoho rychlejší a tvrdší. Na druhou stranu to zase tak hrozný přechod nebyl, protože i v dorostu hodně trénujeme a jsme naposilované. Nevidím tam velké mezery. Navíc naberu nové zkušenosti, což se hodí,“ říká blonďatá křídelnice, která by ráda „hostování“ v áčku protáhla nejen do konce sezony, kdy by měla týmu pomoci.

