Nahecované zápasy mám ráda, říká Smetková před domácí bitvou s Porubou

Je to otevřené a bude to bitva! Semifinále play off mezi Mostem a Porubou se stěhuje na sever Čech. Černí andělé v prvním duelu uspěli těsně 23:21, což je při pohárovém systému, kdy si hraje na počet branek, ošidné. Dotáhne Most v sobotu (od 18.00) postup do finále?

Mostecká Valerie Smetková. | Foto: Dominik Síbr

„Poruba byla dost nahecovaná, stejně jako my. V základní části chyběly Porubě tři důležité hráčky, které už v play off nastoupily a bylo to znát. Bohužel nám zápas nevyšel podle představ, protože jsme udělaly hodně zbytečných chyb," vrací se k prvnímu střetnutí mostecká Valerie Smetková, která dala Ostravankám osm branek a platila za nejofenzivnější hráčku Mostu. Sama zápasy, kde o něco jde, ráda. „Mám raději nahecované utkání, ve kterém o něco jde. Navíc Poruba byla moje předešlé působiště, proto jsem se na utkání hodně těšila," přiznala Smetková. Jaký má recept do odvety? „Musíme hrát naší hru, to znamená rychlou házenou. Samozřejmě nesmíme dělat technické chyby, tak jako v prvním utkání a proměňovat šance," říká blonďatá házenkářka. V Mostě se pro druhé semifinále těšili, že budou moci pustit do hlediště 125 otestovaných fanoušků, které by Černé anděly hnali vpřed. Svaz to nakonec zatrhnul. „Po opakované odpoledním jednání mezi kluby a Českým svazem házené bylo rozhodnuto, že z důvodů zachování regulérnosti se ještě semifinálová utkání play off budou hrát bez diváků," vysvětlil svaz v prohlášení.