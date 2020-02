Andělé do duelu půjdou jako jasný favorit. Co také říct o celku, který vede nejvyšší MOL ligu s náskokem propastných sedmi bodů před druhými Michalovci. Hodonín dorazí jako dvanáctý celek MOL ligy.

„V současné době je pro nás každý zápas MOL ligy velmi důležitý. Bez ohledu na to, proti jakému soupeři stojíme. Chceme vyhrávat a získávat body, které nám umožní upevnit si co nevýhodnější pozici před začátkem play off. Naším hlavním cílem je v tomto utkání vyhrát a předvést domácím fanouškům házenou, která je bude bavit,“ uvedl na klubovém webu trenér Mostečanek Jiří Tancoš.

Tento týden je pro Černé anděly herně zase „tuplovaný“. V neděli se totiž doma představí opět a to v závěrečném střetnutí evropského poháru EHF proti maďarskému Debrecínu (19.00).