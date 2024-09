Návštěvnost podle organizátorů překonala očekávání. „Víkend se vydařil, zaznamenali jsme 40.517 návštěvníků, což je přibližně o 30 % více než loni, a to i přesto, že ve startovním poli trucků poprvé chyběl český jezdec. Bohatě to však fanouškům vynahradil Martin Doubek, který zaznamenal historický úspěch v NASCARech. Děkujeme za podporu všem fanouškům i partnerům a doufám, že si 32. ročník Czech Truck Prix užili,“ shrnul víkend Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most a člen pořádajícího spolku AMK Most.

Historický úspěch Martina Doubka

Martin Doubek, který nastupoval do víkendu jako lídr šampionátu evropské verze NASCAR v kategorii EuroNASCAR 2, si z Mostu odvezl své historicky první vítězství na domácím okruhu. Po sobotním druhém místě a nejrychlejším zajetém kole startoval v neděli z pole position. Miláček domácího publika statečně bránil své vedení před Melvinem de Grootem od startu až do cíle a připsal si 13. vítězství v kariéře. Díky dlouho očekávanému prvnímu domácímu vítězství se Čech stal nejúspěšnějším jezdcem v historii divize před Thomasem Ferrandem.

„Super víkend. V sobotu druhé místo, v neděli konečně zahrála česká hymna, takže úkol splněný. Doufám, že si to fanoušci užili stejně jako já, bylo to fantastické, moc jim za to děkuju,“ radoval se Doubek po závodě. Skandování ochozů v posledním kole prý slyšel i v autě.

Doubek, který měl dosud na domácím okruhu smůlu a často čelil technickým problémům, nyní míří za celkovým vítězstvím v šampionátu. Jak však sám říká, nic není ještě rozhodnuto a stát se může cokoliv. Do konce sezóny ho čekají ještě dva závody: německý Oschersleben a belgický Zolder.

Premiéra Martina Macíka za volantem okruhového tahače

Další zajímavostí víkendu byla premiéra Martina Macíka, který si poprvé vyzkoušel řízení okruhového trucku. Dakarský vítěz usedl v neděli v podvečer za volant Iveca německé pilotky Steffi Halm. Na dráze obkroužil šest kol ve více než svižném tempu a s úsměvem na tváři si první zkušenost pochvaloval. „Řízení okruhového trucku mě mile překvapilo, takže když se všechno správně sejde a dá dohromady hlavně po organizační stránce, tak bychom se v příštím roce mohli v nějakém závodě vidět. Ale je to stále otevřené,“ tajemně komentoval otázky, které nutně musely padnout.

(laub, vev)