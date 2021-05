Jak byste zhodnotila druhý semifinálový zápas? Byl už o poznání jasnější než střetnutí v Porubě.

Úvod se nám bohužel moc nepodařil. Vypracovaly jsme si nějaké šance, ale nedaly jsme je. Dokonce jsme i prohrávaly snad 1:4. Potom jsme se uklidnily a začaly to tahat rychle, což jsme chtěly. Chtěly jsme hrát rychlou házenou, hrát do rychlého protiútoku. Věděly jsme, že prostřídáme více hráček než Poruba a doufaly jsme, že jim začnou docházet síly. To byl klíč k tomu, abychom zápas zvládly a vyhrály.

Co říkáte na nový systém play off, který se hraje pohárovým způsobem?

Co jsem já zažila všechna ta play off, tak mi přijde, že se to každý rok mění. Jednou se hrálo na tři vítězný zápasy, pak se hrálo na dva vítězný, pak se hrálo na dva vítězný a začínalo se u toho hůře postaveného v tabulce, teď se to hraje pohárově. Pořád se to mění. Já osobně si myslím, že play off zápasy jsou kvalitní, čím více takových zápasů, tím líp. Mně by se asi více líbil systém na dva vítězné zápasy minimálně. Podle mě je škoda, že se to hraje takto pohárově, ale bereme to, jak to je. Takhle se rozhodlo a tak to je, nevadí nám to. Popereme se s tím a zvládneme to!

Už byla naděje, že by do semifinále promluvili i fanoušci, nakonec to ale nedopadlo…

Je to opravdu škoda. Po dlouhé době už mohli přijít nějací diváci, sice v omezeném počtu, ale i to menší množství diváků dokáže udělat super atmosféru. Je to škoda, ale doufám, že teď když jsme postoupily do finále, tak fanoušci na ty dva zápasy přijdou. Těším se, že se to pomalu začne zase vracet do normálu. Fandové jsou strašně důležití, v hale je bez nich ticho. Opravdu se na ně těším, i když přijdou jen v omezeném počtu.

Ve finále vás čeká váš tradiční soupeř ze Slavie. Nepřály jste si už maličko změnu v podobě Olomouce? Nebylo k tomu daleko.(smích) Řikaly jsme si, že letos bude to druhé semifinále hodně vyrovnané, teď přesně nevím, jak zápas skončil, ale Olomouc rozhodně letos udělala pokrok. Mají tým dlouho pohromadě a je to pro ně škoda, že jim to letos na finále nevyšlo. Každopádně nevadí. Slavia je opravdu tradiční soupeř. S ní jsou zápasy hodně vyhecované, je to náš rival. Strašně se na to těším, ale popravdě mi bylo jedno jakého budeme mít soupeře, oba týmy jsou dost kvalitní, takže se těším na Slavii.

Když předběhnu, v nové sezoně vás čeká nový trenér, budete u toho také?

Určitě, teď jsem podepisovala novou smlouvu, takže v Mostě budu dál působit. Těším se na to, každá změna je pozitivní většinou. Nevím tedy, jaký systém nový trenér vyznává, ale bude dost času v přípravě si sednout a natrénovat. Moc se na novou sezonu těším a věřím, že to bude jen ku prospěchu.

Dominik Síbr