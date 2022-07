„Já jsem los příliš neřešila, protože v Lize mistrů není lehkého soupeře. Osobně se těším na každý zápas, který tam odehrajeme, ale nejvíc jsem asi zvědavá na Bietigheim, protože letos měli neskutečnou sezonu,“ říká Dominika Müllnerová o posledním vítězi evropského EHF Cupu.

Adéla Stříšková.Zdroj: Dominik Síbr

Mosteckou ikonu čeká v evropském kolotoči 14 zápasů, do toho chodí do práce. „Bude to náročné, hlavně z hlediska cestování a dohrávání zápasů v MOL lize v týdnu a pro mě konkrétně i s ohledem na to, že ještě chodím do práce. Doufám, že to všechno zvládnu,“ přeje si mostecká srdcařka, majitelka devíti českých titulů a nejúspěšnější baníkovská hráčka.

Páteční los Ligy mistrů zastihl křídelnici Adélu Stříškovou při tréninku, když si nakládala činku při posilování nohou a rukou. Podobně jako její kamarádka a spoluhráčka Tereza Eksteinová se Stříšková těší na konfrontaci s norskou házenou. „Hodně se těším na norský Kristiansand, protože zde působí dvě spoluhráčky z reprezentace, které velmi ráda uvidím,“ říká Stříšková a zmiňuje veleúspěšnou Janu Knedlíkovou a tahounku národního týmu Markétu Jeřábkovou. „Ono si není moc co vybírat, protože všechny týmy v naší skupině jsou neuvěřitelně kvalitní, ale to se dá říct i o týmech v té druhé skupině. Je to pro mě obrovská čest, že si budu moct zahrát proti nejlepším celkům světa. Strašně se těším,“ dodává blonďatá házenkářka.

Skupiny Ligy mistrů.Zdroj: EHF