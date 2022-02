Müllnerová se těší do města, kde ještě nehrála. "Pohár bude o maličkostech."

Je to úsměvné. Do Karlových Varů to z Mostu máte osmdesát kilometrů, ale házenkářská hvězda Mostu a brankářka Dominika Müllnerová tam bude hrát poprvé. Hráčka, která se svým sportem sjezdila snad celou Evropu, postavila se i v Lize mistrů věhlasnému maďarskému Györu, se těší do lázeňského města, kde se bude snažit držet svůj tým ve finále Českého poháru.

Mostecká brankářka Dominika Müllnerová je nejzkušenější hráčkou Mostu. Je s týmem od postupu do MOL ligy v roce 2010. | Foto: Dominik Síbr

Poprvé v historii se bude hrát finále Českého poháru mužů i žen na stejném místě a to právě v Karlových Varech v hale míčových sportů ve středu 23. února. Od 17.00 hodin proti sobě nastoupí mužské celky Talent tým Plzeňského kraje a tým Nového Veselí. Od 19.30 hodin se do sebe zakousnou ženy v souboji DHK Baník Most versus Házená Kynžvart. „Ve středu čekám velmi těžký zápas, jedná se o finále poháru a hraje se pouze na jeden vítězný zápas, který může vypadat a dopadnout opravdu jakkoliv. Ale moc se těším, doufám, že přijde co nejvíce lidí a bude v hale skvělá atmosféra," je odhodlaně naladěná Dominika Müllnerová. Kynžvart jako nováček nejvyšší soutěže překvapuje. Není žádným otloukánkem, v tabulce MOL ligy je čtvrtý a i to, že se dostal do finále poháru je známka toho, že v Kynžvartu házenou dělat umí. Trenér Peter Sabadka tady sestavil hodně zajímavý tým. „Zápas může být velmi vyrovnaný, takže rozhodovat mohou maličkosti, každá chyba, každý gól a každý zákrok. Určitě musíme pokrýt především první vlnu soupeře a soustředit se na každou situaci," je jasné Müllnerové, která se se svým družstvem v probíhající sezoně už s Kynžvartem střetla. Jako lídr elitní ligy Most nováčka na své palubovce vyškolil 34:19. Jak tohle měření sil dopadne ve středu?