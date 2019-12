Nabitá sezona Černých andělů má přece jen výhodu – není nouze o motivaci a házenkářky Mostu nemusí řadit nižší rychlost, protože pohár EHF bude také těžký. Velice těžký…

Začnu pro vás nepříjemně. Už přebolelo vyřazení z Ligy mistrů?

(zamyslí se) No, snažím se nad tím moc nepřemýšlet. Žiju přítomností, takže můžu říct, že to přebolelo. Na druhou stranu, když se nad tím zastavím a zapřemýšlím, tak by to bylo stále bolestivé. Myslím, že šance na postup byla velká, je to škoda. Vytěsňuji to ale z hlavy, takže Liga mistrů už mě přebolela (úsměv).

Ale asi můžete přiznat, že ostudu Most v Lize mistrů rozhodně neudělal. Nebyly jste „tréninkovým“ soupeřem a získaly tři body mezi špičkovými evropskými celky.

Je to tak. Myslím, že jsme odehrály dobré zápasy. Bohužel jsme nezvládaly klíčové chvíle, ale to bych přičítala tomu, že máme mladý mančaft a trochu nám chyběly zkušenosti. Hrály jsme Ligu mistrů poprvé a neúspěch byl způsobený asi hlavně tímto. Ostuda to z naší strany ale nebyla, dokázaly jsme i vyhrát. Je to škoda, skupina byla podle mě hratelná a Sävehof i Krim se daly doma porazit. Je to ale pryč a musíme koukat dopředu. Čeká nás pohár EHF.

Přiznám se, že jsem vás až litoval, když jsem sledoval kolik toho nacestujete kvůli MOL lize a do toho Liga mistrů a vy navíc musíte řešit i práci. Jak jste tohle zvládala?

Bylo to těžké. Cestování bylo opravdu hodně a pro nás s Evčou (druhá brankářka Bezpalcová) bylo náročné i to, že jsme stále sledovaly videa, abychom si načetly hráčky soupeře. Přijde mi, že jsme nedělaly nic jiného, než že jsme koukaly na zápasy a stále sledovaly házenou (smích). Tréninků samozřejmě bylo méně, protože holky, které hrají v poli si potřebovaly po zápasech odpočinout, měly to fyzicky náročné. Pro nás brankářky to bylo těžké v tom, že jsme stále studovaly jednotlivé hráčky, snažily jsme se na každý zápas připravit. Ale nás zápasy baví, užily jsme si to. Liga mistrů byl zážitek, na tohle jednou budeme vzpomínat jen v dobrém.

Trenér Jiří Tancoš vám přes vánoční svátky naordinuje téměř týden volna. To se asi hodně těšíte, že?

Těšíme se strašně moc. Jedeme pořád v kuse, maximálně máme jeden den volna, ale jinak stále trénujeme, pořád jsme v hale. Takové volno si myslím, že nám jen prospěje, protože zápasů a tréninků jsme opravdu měly hodně a jedeme i náročné tréninky zaměřené na fyzičku. Jsem ráda, že přicházejí Vánoce a po svátcích věřím, že se vrátíme více nabuzené.

Ale odpočinku nakonec moc nebude, protože v Evropě pokračujete a pohár EHF slibuje zase zápřah.

Hned 27. prosince předehráváme doma zápase s Hlohovcem a pak už nás čeká německý Thüringer. Zase to začne, budeme hrát v rytmu středa – neděle a v poháru EHF není ani žádná pauza, hraje se každý víkend a najedeme tak opět na náročný režim. Ale těšíme se, po vánočním volnu do toho vlétneme a doufám, že v poháru EHF dokážeme něco uhrát. Přiznám se, že to bude těžké, protože skupina je opravdu náročná. Na druhou stranu, když se člověk podíval do losu, tak si nešlo moc vybírat. Máme před sebou těžké zápasy a týmy v poháru EHF jsou na úrovni Sävehofu nebo Krimu, se kterými jsme hrály v Lize mistrů. Takový Thüringer by podle mě v Lize mistrů hrál docela vysoko.

Pro lístky do mostecké haly

Domácí zápasy Černí andělé v rámci EHF Cupu budou hrát v mostecké hale a na recepci jsou stále k dostání balíčky na všechna tři domácí utkání. Dárková vstupenka na Thüringer, Kastamonu a Debrecín vyjde na 300 korun.