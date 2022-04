To byl zřejmě jediný světlý okamžik zápasu, který sice Most vyhrál 28:14, ale fanoušky rozhodně potěšit nemohl. Vždyť poločas skončil pro Most jen s rozdílem tří branek 11:8. Andělé jakoby zatáhli ruční brzdu a třicet minut o tom nevěděli.

„Nebyl to od nás dobrý výkon. Až ve druhém poločase jsme vlastně ukázali, jaký je rozdíl mezi Stupavou a námi. V první polovině se nám opravdu moc nedařilo. Možná se na tom podílel i náš náročný program – středa – sobota – středa – sobota, a náročné cesty jako do Poruby, nebo Michalovců.,“ řekl po utkání domácí kouč Adrian Struzik.

Stupava se nevyšponovala k heroickému výkonu, to Severočešky selhávaly v zakončení. Prim tak sehrály všechny brankářky. I stupavské lapačky svůj tým rozhodně podržely. Ve druhém poločase už byl obrázek jiný – Slovenky přicházely v útoku o míče, Most z brejků trestal.

„První poločas byl od nás takový vlažný. Povzbuzovaly jsme holky z lavičky, ale byl to zvláštní poločas. Chtěly jsme do druhé třicetiminutovky vstoupit lépe než do první. Holky mi v obraně hodně pomohly, vylétlo tam jen pár střel z dálky, které se daly pochytat. Za to chci holkám poděkovat, že to dobře odbránily. Každopádně z prvního poločasu se musíme poučit a věřím, že do dalších zápasů se to zlepší,“ popisovala brankářka Mostu Dominika Müllnerová, kterou s týmem čekají do konce základní části ještě dva zápasy a to v Chebu s Kynžvartem a pak doma s Hodonínem.