Mostečtí softbalisté Šucha a bratři Buchnerové mají s repre evropské zlato

Most má tři zlaté mistry Evropy! Softbalisté místního celku Painbusters Vojtěch Buchner, Adam Buchner a Adam Šucha vybojovali s českou reprezentací do 23 let zlaté medaile na mistrovství Evropy, které se před pár dny uskutečnilo na hřišti v Sezimově Ústí. Češi vyhráli všech svých sedm zápasů.

Radost českých softbalistů po zisku titulu mistrů Evropy. | Foto: Česká softbalová asociace