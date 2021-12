„Oddíl byl založen v tomto roce a od září trenéři vychovávají nové sportovce a učí je všemu naprosto novému, co v naší republice ještě nebylo. Oddíl se vydal o víkendu na historicky první závod v kolečkovém krasobruslení v ČR a přivezl sedm cenných kovů. Deset závodnic pod vedením dvou trenérů a to Františka Kordíka a Terezy Bendlové na ploše předvedlo svoji jízdu, či předepsané prvky. Po novém roce by se trenéři se svými svěřenci chtěli vydat za hranice naší republiky a zabojovat i tam,“ přiblížila Monika Kordíková z oddílu Krasokolečkování Most.