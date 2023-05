Fighteři ze Školy bojových umění Most zazářili na mistrovství Evropy v San Marinu, kam z Mostu absolvovali čtrnáctihodinovou cestu. Domů si celkem jedenáct závodníků přivezlo 33 medailí - 10 titulů mistra Evropy, 14 titulů vicemistra Evropy a 9 bronzových medailí.

Škola bojových umění Most na mistrovství Evropy v San Marinu. | Foto: ŠBU Most

„Naši závodníci nastoupili v disciplínách Grappling – no gi, MMA light a Oriental boxu a rozhodně se díky medailovým místům neztratili. V závěrečném dni přišly na řadu technické disciplíny Kata, Self defense creative a Realistic a opět se ukázalo, že i v těchto disciplínách patří mostečtí sportovci mezi špičku,“ těšilo Tomáše Hrnčála ze Školy bojových umění Most. „Velké poděkování patří našim dlouholetým partnerům a to městu Most a Ústeckému kraji. Nemalý dík si zaslouží také rodiče závodníků, kteří značně podporují své děti na cestě k úspěchu,“ dodal Hrnčál.

Výsledky ŠBU Most:

Matěj Koskuba: 1. místo Self defense creative, 1. místo Self defense realistic, 3. místo Kata

Adam Koskuba: 1. místo Self defense realistic, 2. místo Self defense creative, 2. místo MMA light

Jakub Vitásek: 1. místo Self defense creative, 1. místo Grappling, 3. místo MMA light

Eliška Vitásková: 1. místo Grappling, 1. místo MMA light, 2. místo Self defense creative

Matěj Havíř: 2. místo Oriental box, 2. místo MMA light, 3. místo Grappling

Tomáš Remuta: 1. místo Self defense creative, 2. místo Self defense realistic, 2. místo Grappling (-55Kg), 3. místo Grappling (-65Kg)

Pavel Fieron: 3. místo Self defense creative, 3. místo Grappling

Michal Kořínek: 1. místo Self defense creative, 2. místo Self defense realistic, 2. místo MMA light, 3. místo Grappling

Ondřej Matějka: 2. místo Self defense creative, 2. místo Grappling, 3. místo Self defense realistic

Jan Kameník: 2. místo Grappling, 2. místo Self defense creative, 3. místo Kata

Tomáš Hrnčál: 1. místo Self defense creative, 2. místo Kata