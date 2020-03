Pořadatelé dobře ví, proč mosteckého Pastýříka pozvat.

„Zasloužil jsem si to výbornými výkony v předešlých letech jako jsou například sedmé místo na MS jednotlivců v roce 2019, čtvrté místo na ME v roce 2019 a také díky druhému místu na světovém šampionátu v týmech v roce 2019,“ vysvětlil Pastýřík a přidal svůj osobní pohled: „Závod to bude nesmírně těžký a poměřím zde síly s nejlepšími závodníky světa a proto nezbývá než být lepší a připravenější než kdykoliv předtím.“

Petr Pastýřík s přítelkyní Renátou, která je mu obrovskou oporou.