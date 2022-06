Je proto skvělou vizitkou mosteckého aerobiku organizovaného v rámci oddílu FIT KLUB D+M pod Střediskem volného času Most, že dokázal zopakovat to, co se mu v rámci této soutěže povedlo již v roce 2019, než na český sport dolehla deka Covidu. Tedy postup do těchto finálových bojů ve všech třech jím organizovaných věkových kategoriích.